Lookism, su Netflix in streaming da oggi

Lookism, il celebre webtoon coreano, diventa una serie animata ed è disponibile in streaming su Netflix a partire da oggi 4 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Uno studente del liceo si sveglia un giorno con un corpo perfetto e un viso stupendo... La serie animata ispirata al prodotto cult coreano è prodotta da Studio Mir, lo studio di "DOTA: Dragon's Blood" e "The Witcher: Nightmare of the Wolf". Attualmente serializzato su LINE Manga e Naver WEBTOON, Lookism segue il protagonista mentre con impegno affronta numerose questioni sociali. La serializzazione è iniziata nel 2014 e fino a ora ha avuto 8,7 miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo.

Come nel webtoon originale, la trama della serie animata Lookism affronta il lookismo e il materialismo che serpeggiano nell'esistenza di chi vive nella società moderna. Abili character designer hanno dato vita ai protagonisti del manga originale dotandoli di voci brillanti, movimenti dinamici ed effetti di prim'ordine. Con episodi affascinanti che deviano leggermente dal manga originale, questa serie trasmetterà emozioni e permetterà di fare nuove scoperte. Il cast originale vede la presenza di Park Hyung Suk: (prima) Shim Kyu Hyuck, (dopo) Han Shin/Lee Jin Sung: Ryu Seung Gone / Vasco: Jeong Jae Heon / Jin Ho Bin: Nam Doh Hyeong / Pyeon Duk Hwa: Hwang Chang Yung / Park Ha Neul: Sa Moon Young.