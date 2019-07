Lontano da te: ultima puntata stasera su Canale5

Lontano da te torna stasera su Canale5 alle 21.25 con l'ultima puntata. E mentre il pubblico di Mediaset aspetta ancora di sapere se le vicende sentimentali di Candela (Megan Montaner) e Massimo (Alessandro Tiberi) potranno continuare a vivere in una seconda stagione, è ovvio che molto si capirà già dall'epilogo di stasera.

La trama dell'ultima puntata vede i due protagonisti alle prese con una drastica decisione: la distanza che li separa, tra Roma e Siviglia, è ormai insopportabile, ecco perchè vorrebbero mollare tutto, famiglia, casa e lavoro, e tornare nella romantica Praga, dove si sono incontrai per la prima volta. Purtroppo le cose non vanno proprio secondo i piani: Massimo viene fermato dalla polizia in aeroporto! E proprio quando sembra che tutto stia precipitando, sarà il desiderio di incontrare ancora Candela a spingerlo verso qualcosa di estremo.

Dove guardarla: l'ultima puntata di Lontano da te sarà trasmessa oggi, domenica 30 giugno, dalle 21.25 su Canale5. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma MediasetPlay e attraverso l'app per smart TV, tablet e smartphone.