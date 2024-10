La giornata di martedì 22 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2024 offrirà molte proposte di ogni genere: dall'horror Longlegs, diretto da Osgood Perkins e con star Maika Monroe e Nicolas Cage, all'esordio alla regia di Sara Petraglia, senza dimenticare thriller psicologici, drammi e tante emozioni.

Tanti gli eventi, tra cui anche le proiezioni all'aeroporto Leonardo da Vinci e la collaborazione fra MediCinema Italia ETS e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Le anteprime

Alle ore 21, presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, verrà presentata in Concorso la proiezione de L'albero: il film segna l'esordio alla regia e alla sceneggiatura di Sara Petraglia ed è un ritratto dei ventenni di oggi, alla ricerca di utopie e speranze che non gli sono state concesse, della loro voglia di vivere e amare e della loro grande infelicità.

Il Concorso Progressive Cinema proporrà inoltre, alle ore 18.45 presso la Sala Petrassi, Spirit World di Eric Khoo (12 Stories, My Magic, Tatsumi). La protagonista è Catherine Deneuve nel ruolo della leggendaria cantante Claire, volata in Giappone per un ultimo concerto sold out. Quando lo spettacolo finisce, termina anche la vita di Claire sulla terra. Ma l'attende una nuova vita inaspettata nel mondo spirituale, dove sarà guidata da Yuzo, uno dei suoi più grandi fan.

La sezione Grand Public

Alle ore 18.30, in Sala Sinopoli, si svolgerà la proiezione di Sharp Corner, il thriller psicologico firmato da Jason Buxton basato su un racconto del giornalista Russell Wangersky. Al centro della trama c'è Josh, padre di famiglia dal cuore d'oro, che lentamente si perde nell'ossessione totalizzante di salvare ogni possibile vittima di una curva assai pericolosa sulla strada che porta a casa sua. Trascurando la moglie Rachel e il figlioletto Max di sei anni, i loro bisogni e le loro preoccupazioni, l'uomo rischia di perdere tutto ciò che ha costruito nella vita.

Alle ore 21.15 spazio poi alla proiezione di Longlegs, scritto e diretto da Osgood Perkins, attore e apprezzato regista di horror.

Le altre proiezioni

Alle ore 16.30 presso la Sala Petrassi verrà presentato il documentario Le cose in frantumi luccicano. Il Governo Vecchio - occupato nel 1976 dal Movimento per la liberazione della donna - è stato il cuore pulsante delle rivendicazioni e delle conquiste del movimento femminista italiano, il primo luogo a Roma autogestito unicamente dalle e per le donne: la prima casa delle donne. Le registe Marta Basso, Sara Cecconi, Carlotta Cosmai, Alice Malingri e Lilian Sassanelli ripercorrono la storia di quegli anni attraverso archivi e testimonianze.

Alle ore 15.30 al Teatro Studio Gianni Borgna sarà presentato Grand Theft Hamlet di Pinny Grylls e Sam Crane, realizzato nel gennaio 2021 durante il terzo lockdown in Inghilterra. I due registi hanno avuto l'idea di produrre un Amleto di Shakespeare dentro il videogioco Grand Theft Auto.

A seguire alle ore 18, ci sarà la proiezione di The Seed of the Sacred Fig, scritto e diretto da Mohammad Rasoulof, fuggito dall'Iran dopo essere stato condannato a otto anni di carcere. Nel thriller la scomparsa di una pistola genera panico e dove affetti, legami, fiducia, comprensione si dissolvono nell'ossessione compulsiva del regime.

A chiudere la giornata è, alle ore 21.30, Sabbath Queen, il documentario girato nell'arco di ventuno anni da Sandi DuBowski, autore di Trembling Before G-d e produttore di A Jihad for Love. L'opera segue, un passo dopo l'altro, la traiettoria di Amichai Lau-Lavie, dal mondo drag radicale alla sinagoga, al ruolo di rabbino e agitatore culturale: quasi un destino, tra tradizione e controtradizione, arte e pacifismo.

Le proiezioni al Maxxi

La giornata si apre alle ore 15 con la proiezione di Sugarcane, diretto da Julian Brave NoiseCat con la giornalista e filmmaker Emily Kassie: i due autori raccontano anni di abusi e omertà a danno degli allievi indigeni di una scuola residenziale cattolica nel British Columbia.

Alle ore 17.30 verrà proiettato i primo episodio di Leonardo da Vinci di Ken Burns, Sarah Burns e David McMahon che esplorano il complesso percorso di Leonardo (1452-1519) con il supporto di interviste a studiosi, esperti, registi come Guillermo del Toro, e di ricostruzioni e materiali visti raramente. Alle ore 21 spazio poi a Giulia mia cara! Giorgio di Maria Mauti. Il titolo richiama la formula con cui iniziano e finiscono le numerose lettere che il grande regista Giorgio Strehler scrisse all'attrice Giulia Lazzarini, sua musa e collaboratrice.

Il programma al Teatro Olimpico

Alle ore 18 si svolgerà la proiezione de Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola di Massimo Ferrari che entra nel mondo dell'artista napoletano e nella sua carriera dalla canzone al cinema, dal teatro alla sceneggiata.

Alle ore 21 si svolgerà la proiezione Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band di Thom Zimny. Il documentarista realizza il suo film attorno al tour mondiale del Boss e della sua band, riprendendo gli artisti durante le prove, i backstage e i concerti davanti a fan di tutto il mondo.

La sezione Storia del Cinema

Alle ore 17, la Casa del Cinema ospiterà Le Scénario de ma vie, François Truffaut di David Teboul, con la sceneggiatura di Serge Toubiana: pochi mesi prima di morire, il cineasta aveva iniziato a condividere la storia della sua giovinezza con l'amico Claude de Givray ma il tempo stringeva e non riuscì a completare questa sua autobiografia. Il film svela quest'ultima narrazione anche grazie a straordinari ed inediti materiali d'archivio. Introducono David Teboul e il critico Serge Toubiana.

Alle ore 19.30 ci sarà poi la proiezione di Vivement dimanche! nella versione restaurata di MK2 con il sostegno di CNC. L'ultimo film del grande François Truffaut è un divertito e affettuoso omaggio a personaggi, temi, situazioni e atmosfere del noir e della commedia hollywoodiana degli anni Quaranta, nonché al magistero di Alfred Hitchcock.

Il programma alla Casa del Cinema si chiuderà alle ore 21.45 con Sei donne per l'assassino di Mario Bava nella versione restaurata dal Centro Sperimentale in occasione dei sessant'anni dall'uscita in sala. Ne parleranno Steve Della Casa, Lamberto Bava ed Ernesto Gastaldi.

Gli altri eventi

Per l'ottavo anno consecutivo prosegue la collaborazione fra MediCinema Italia ETS e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con la Festa del Cinema, ospitando due film del programma ufficiale. Il primo appuntamento è con Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre, preceduto da un video messaggio dell'attore protagonista Elio Germano e dal saluto di Francesca Via, Direttrice Generale della Fondazione Cinema per Roma.

Berlinguer - La grande ambizione, la recensione: il segretario del PCI dolente e silenzioso di Elio Germano

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e Fondazione Cinema per Roma, promuovono la quarta edizione di Z-PITCH Contest, il concorso dedicato a studenti neodiplomati delle Scuole di Cinema e Media Design in Italia. Al contest, presentato alle ore 17.30 presso lo Spazio "Lazio, Terra di Cinema" della Regione Lazio, potranno partecipare progetti di storytelling audiovisivo (in formato di lungometraggio o progetto seriale), originali e non prodotti.

Nel 2024, grazie ad Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, la Festa del Cinema arriverà fino all'aeroporto Leonardo da Vinci con la proiezione di Febbre da cavallo di Steno in programma alle ore 20 presso il Terminal 5 a ingresso gratuito.

In occasione di Ottobre Rosa, Novartis presenterà alla Festa del Cinema Distances. La vita va avanti, più lontano, la docuserie con la regia di Bruno Palma che racconta il percorso di sei donne con tumore al seno, evidenziando non solo l'impatto della malattia, ma anche le sfide emotive e psicologiche che affrontano nel loro cammino di cura. L'evento, in programma alle ore 11 presso la Sala Studio 2 dell'Auditorium Parco della Musica, è curato dall'Agenzia di comunicazione Golin Italy.