Londra: una bomba inesplosa della seconda Guerra Mondiale blocca Soho, l'area amata dalle star del cinema

Alcuni degli ospiti dei BAFTA 2020 si sono ritrovati alle prese con i disagi causati da un ordigno della seconda Guerra Mondiale che è stato ritrovato oggi a Londra nell'area di Soho.

La bomba inesplosa è infatti stata individuata durante alcuni lavori in corso a Dean Street e la polizia della capitale britannica è stata immediatamente contattata. Gli agenti intervenuti sul posto hanno quindi dovuto transennare una zona piuttosto ampia e molto frequentata dai vip e dai semplici turisti bloccando le strade comprese tra Oxford Street, Charing Cross Road, Shaftesbury Avenue, Lexington Street e Poland Street.

Il ritrovamento della bomba è avvenuto nei pressi del Soho Hotel, molto usato per le conferenze e gli incontri stampa legati alle presentazioni dei film in uscita, tra cui recentemente quello di Piccole Donne che ha visto coinvolti le star James Norton, Florence Pugh, Saoirse Ronan e Timothée Chalamet. In queste ore, inoltre, alcuni dei nominati e dei premiati dalla British Academy (qui la lista di tutti i vincitori) stanno alloggiando nel lussuoso albergo. A Soho si trovano inoltre molti degli uffici delle case di produzione e delle società che lavorano nel campo della post-produzione di film e serie tv.