Locarno 2024: in arrivo un nuovo premio, il Letterboxd Piazza Grande Award

Il Locarno Film Festival annuncia la nascita del Letterboxd Piazza Grande Award, premio dedicato ai nuovi lungometraggi presentati in agosto in Piazza Grande.

La 77esima edizione del Locarno Film Festival inaugurerà una partnership con il social network per cinefili Letterboxd per un premio dedicato ai nuovi lungometraggi presentati in agosto in Piazza Grande.

Negli ultimi dieci anni Letterboxd si è confermato come la principale piattaforma social per cinefili in cui catalogare le proprie abitudini di visione, creare liste, recensire film vecchi e nuovi e interagire con appassionati di tutto il mondo. Il Locarno Film Festival è orgoglioso di essere il primo festival cinematografico internazionale a inaugurare una partnership con Letterboxd per un importante premio a un film della selezione ufficiale.

Il Letterboxd Piazza Grande Award verrà assegnato a un nuovo lungometraggio presentato in Piazza Grande - il cinema all'aperto da 8'000 posti situato nel cuore di Locarno - e capace di declinare i valori e i pregi artistici del panorama cinefilo contemporaneo con il potenziale commerciale del circuito festivaliero internazionale. Letterboxd e i canali del Locarno Film Festival dedicheranno ampio spazio al titolo vincitore, conferendogli maggiore visibilità internazionale.

Una giuria giovane

La giuria del premio sarà composta da membri della redazione di Letterboxd e da giovani critici cinematografici accreditati al Festival, i quali arricchiranno di una prospettiva nuova e cinefila l'attesissimo cartellone di titoli in programma su uno degli schermi all'aperto più grandi del mondo.

Matthew Buchanan, co-fondatore di Letterboxd, dichiara: "Uno dei nostri principi ispiratori è la ricerca di nuovi modi per avvicinare la nostra audience di amanti del cinema ai cineasti d'avanguardia. Siamo perciò entusiasti all'idea di contribuire alla realizzazione della 77esima edizione del Locarno Film Festival, fornendo copertura mediatica, feedback dalla nostra community e sostegno ai registi nel più suggestivo tra gli scenari all'aria aperta".

Giona A. Nazzaro, Direttore artistico del Locarno Film Festival, aggiunge: "Negli ultimi dieci anni Letterboxd è diventato uno dei siti imprescindibili in cui i cinefili possono condividere la loro passione per i film. Siamo orgogliosi di essere il primo festival internazionale a unirsi a Letterboxd per premiare un film della selezione ufficiale, in questo caso uno tra quelli proiettati nel cuore stesso della manifestazione: sotto le stelle, in Piazza Grande".

La cerimonia di consegna del Letterboxd Piazza Grande Award si terrà in Piazza Grande la sera di sabato 17 agosto.