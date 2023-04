Lo Show dei Record con Gerry Scotti, le anticipazioni della puntata del 9 aprile

Torna Lo show dei record condotto da Gerry Scotti: il programma tv ufficiale del Guinness World Records, andrà in onda stasera, alle 21:20, su Canale 5

Lo Show dei Record va in onda stasera 9 aprile alle 21:20, in prima serata, su Canale 5: il programma, condotto da Gerry Scotti, anche in questa edizione vedrà uomini e donne, provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidare i propri limiti. Lo Show dei Record è il programma tv ufficiale del Guinness World Records.

Dallo Studio 11 di Cologno Monzese Gerry Scotti conduce una serata piena di sorprese, capace di appassionare tutta la famiglia, grazie ad un un mix di performance spettacolari e divertenti. Anche questa settimana, uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo sfideranno i propri limiti per entrare, con le loro bizzarre prove, nel Guinness World Records 2023.

Grazie alle anticipazioni di Mediaset sappiamo che i più piccoli ameranno particolarmente le imprese del cagnolino più basso del mondo e la tenerezza di Calimero Falabella, cavallino in miniatura che dovrà saltare il maggior numero di ostacoli.

Ma non mancheranno le sfide più emozionanti che si svolgeranno all'Autodromo di Monza o la prova ad alto tasso di adrenalina del Palo Grasso, un palo di 12 metri, posto orizzontalmente e interamente cosparso di grasso, che i concorrenti devono percorrere senza cadere e nel minor tempo possibile.

Sulla clip caricata su Mediaset Infinity potete rivivere i momenti più emozionanti della settima puntata de Lo show dei record.