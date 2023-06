Lo schermo è donna 2023: Liliana Cavani e Barbara Ronchi tra gli ospiti

Tanti gli altri ospiti che si alterneranno sul palco del Castello Ducale di Fiano Romano per Lo schermo è donna 2023, tra questi la regista Liliana Cavani e l'attrice Barbara Ronchi.

Al via da lunedì 12 giugno a Fiano Romano Lo schermo è donna 2023, la rassegna che premia il talento femminile nel cinema che ogni sera fino al 17 giugno, a partire dalle ore 20:30, animerà la corte esterna del Castello Ducale con ospiti e proiezioni gratuite.

La manifestazione, giunta alla sua 26a edizione e con la direzione artistica di Alberto Crespi e Rocco Giurato, è promossa e organizzata dall'associazione culturale "Città per l'Uomo", con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Lazio e del Comune di Fiano Romano.

Sei giorni di proiezioni, incontri con i protagonisti del cinema italiano e approfondimenti sui film, che includono recenti uscite cinematografiche, successi degli ultimi anni e classici intramontabili del nostro cinema.

I film e gli ospiti

La rassegna si aprirà il 12 giugno con Las Leonas, diretto da Isabel Achavali e Chiara Bondi. A parlare del film interverranno le due registe e sarà inoltre presente sul palco l'On. Vincenzo Vita.

Martedì 13 giugno sarà proiettato il film documentario Quando c'era Berlinguer, introdotto dal regista Walter Veltroni.

Il 14 giugno l'attrice Barbara Ronchi introduce Settembre di Giulia Steigerwalt. Per la sua interpretazione in questo film la Ronchi ha ricevuto lo scorso maggio il David di Donatello per la Migliore Attrice Protagonista, e riceverà sul palco di Lo schermo è donna, prima della proiezione dei film, il Premio Giuseppe De Santis.

Durante la serata del 15 giugno si terrà la cerimonia di premiazione di "Meno di trenta", il premio dedicato ad artisti di cinema e serie TV sotto i trent'anni: saliranno a ritirare i riconoscimenti Valentina Romani, Greta Gasbarri, Nicolò Galasso, Blu Yoshimi, Francesco Gheghi e Francesco Centorame. Dopo la consegna dei premi sarà proiettato Pane Amore e Fantasia di Luigi Comencini, omaggio all'attrice recentemente scomparsa Gina Lollobrigida.

Venerdì 16 giugno la regista Liliana Cavani riceverà il Premio Giuseppe De Santis alla Carriera e introdurrà il suo film Francesco, sulla vita del santo patrono del nostro Paese. Per la serata finale di sabato 17 giugno protagonista sarà l'attrice Lidia Vitale, che ritirerà il Premio Giuseppe De Santis prima di presentare al pubblico un grande classico della commedia all'italiana, Risate di gioia di Mario Monicelli, omaggio alla grande attrice Anna Magnani, nel 50° anniversario della sua scomparsa.

Il programma delle serate

Lunedì 12 giugno: "Las Leonas" di Isabel Achaval e Chiara Bondi

Martedì 13 giugno: "Quando c'era Berlinguer" di Walter Veltroni

Mercoledì 14 giugno: "Settembre" di Giulia Steigerwalt

Giovedì 15 giugno: Cerimonia di premiazione MENO DI TRENTA e proiezione di "Pane amore e fantasia" di Luigi Comencini

Venerdì 16 giugno: "Francesco" di Liliana Cavani

Sabato 17 giugno: "Risate di gioia" di Mario Monicelli