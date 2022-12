Live to Lead - Fare la differenza, su Netflix in streaming da oggi

Netflix ha rilasciato in streaming da oggi 31 dicembre 2022 la docuserie Live to lead - Fare la differenza, che conterrà interviste a diversi volti noti, da Jacinda Ardern a Greta Thunberg.

Netflix ha rilasciato in streaming da oggi 31 dicembre 2022 la docuserie Live to lead - Fare la differenza, che conterrà interviste a diversi volti noti, da Jacinda Ardern a Greta Thunberg, già disponibili per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Leader straordinari riflettono sulle loro eredità e condividono messaggi di coraggio, compassione, umiltà, speranza e generosità. Ispirata al leggendario retaggio di Nelson Mandela, Live to Lead - Fare la differenza mette in evidenza i valori fondamentali, le discipline quotidiane e i principi guida utilizzati dai leader per motivare gli altri e promuovere cambiamenti significativi. Tra le interviste: l'ex giudice della Corte suprema degli Stati Uniti Ruth Bader Ginsburg; l'attivista per il clima Greta Thunberg; l'avvocato e attivista sociale Bryan Stevenson.

Protagonisti anche il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern; il capitano della nazionale sudafricana di rugby e attivista contro le disuguaglianze sociali Siya Kolisi; l'icona femminista e attivista per la giustizia sociale Gloria Steinem e l'attivista contro l'apartheid ed ex giudice della Corte costituzionale del Sudafrica Albie Sachs. Geoff Blackwell ha ideato e diretto Live to Lead - Fare la differenza, un progetto della Nelson Mandela Foundation di cui il principe Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa del Sussex, sono i produttori esecutivi.