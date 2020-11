Live Non è la D’Urso: insulti in diretta ad Alberto Genovese, Barbara D'Urso reagisce male

Barbara D'Urso ha reagito male quando su Alberto Genovese sono piovuti insulti espliciti da parte del giornalista Carmelo Abbate, ospite di Live Non è la D'Urso ieri sera su Canale 5.

Alberto Genovese è in carcere con l'accusa di stupro ai danni di una diciottenne, ieri a Live-Non è la d'Urso è stato presentato un servizio che ha riassunto le dichiarazioni dell'imprenditore . "Ogni volta che mi drogo ho allucinazioni e perdo il controllo. È stata una spirale che mi ha messo sempre più in difficoltà", ha dichiarato Genovese. Una difesa che non è piaciuta a Carmelo Abbate, così, quando la linea è tornata in studio, il giornalista è partito all'attacco senza troppi giri di parole, come potete vedere in questo video.

"Quest'uomo è un pezzo di m..." ha detto il giornalista, ma Barbara D'Urso, ormai abituata alle intemperanze in diretta, ha reagito male di fronte a un linguaggio troppo colorito e ci ha tenuto a puntualizzare "non mi piace che si usino certe parole nelle mie trasmissioni".

Il giornalista ha accettato la ramanzina della conduttrice ma si è giustificato: "Io ho letto l'ordinanza per questo infierisco, mi prendo la responsabilità". Abbate ha detto che Genovese davanti alle immagini che gli ha mostrato il magistrato non ha avuto il coraggio di assumersi le sue responsabilità dando la colpa alla droga.

In studio era presente anche Alba Parietti che una volta ha incontrato l'imprenditore perché era il fidanzato della figlia di una sua amica storica. La Parietti ha detto: "Ci siamo incontrati a pranzo c'era questa grande corte di amici. Vidi questa persona che mi faceva vedere un film visto troppe volte nella mia vita". L'opinionista ha detto di non aver avuto una buona impressione di Genovese definito "troppo generoso". Alba, pur condannando l'imprenditore, ha puntato il dito anche contro i suoi amici che non hanno mai fermato i suoi eccessi: "si tratta quasi di uno stupro annunciato"