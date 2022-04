L’Isola dei famosi 2022 si allunga: ecco quanto durerà il reality e la data della finale

L'Isola dei famosi 2022 si allunga, 5 puntate in più infatti sono state annunciate in anteprima da Tv Blog, ma andranno in onda solo di lunedì. Si sposta dunque la data della finale al prossimo 27 giugno 2022.

Lo scorso anno Ilary Blasi, nella conferenza stampa di presentazione de L'Isola dei Famosi 2021, aveva detto: "Io resto tre mesi, poi a giugno vado a Sabaudia", rispondendo alle ipotesi di un possibile prolungamento del programma, sulla scia di quanto era successo al Grande Fratello Vip 5. Quest'anno la conduttrice ha ceduto alle pressioni dei vertici Mediaset, accettando di rimandare il suo viaggio a Sabaudia.

L'Isola dei famosi 2022, come si legge su Tv Blog, si allunga fino a giugno, una conseguenza dei buoni ascolti che, seppur nelle ultime puntate hanno fatto registrare un calo, sono, evidentemente, in linea con le aspettative di Mediaset e di Banijay, la società che produce il programma insieme all'azienda di Cologno Monzese.

Il reality doveva terminare il 23 maggio, giorno della finale, il prolungamento porterà l'Isola dei famosi 2022 a terminare il prossimo 27 giugno. I naufraghi dovranno patire la fame per un altro mese, l'appuntamento da bisettimanale diventerà settimanale, verrà cancellata la puntata del giovedì. Per gli affezionati spettatori dell'adventur game, il lunedì sarà l'unico giorno in cui potranno seguire le dinamiche dei naufraghi ed assistere alle loro sfide per guadagnarsi l'agognata ricompensa, ovvero il cibo.

L'isola dei famosi 2022 durerà quindi 98 giorni, sarà l'edizione più lunga di sempre, in precedenza le edizioni del 2018 e del 2021 detenevano questo record, i naufraghi erano rimasti sull'Isola 85 giorni.