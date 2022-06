L’Isola dei famosi 2022, i finalisti della sedicesima edizione

Manca meno di una settimana alla fine de l'Isola dei famosi 2022 e ieri, 20 giugno, è stata completata la rosa dei sei finalisti che si contenderanno il montepremi di centomila euro, parte del quale, da regolamento, andrà in beneficenza. L'ultima puntata dell'adventure game si terrà, come lo scorso anno, in Honduras.

Siamo giunti ormai alla fine della sedicesima edizione de l'Isola dei famosi 2022, la più lunga mai realizzata nella storia del reality, iniziata lo scorso 21 marzo durerà ben 99 giorni, in queste settimane si sono succeduti 32 naufraghi, solo sei di loro sono arrivati al traguardo finale.

Il primo finalista del reality è stato Nicolas Vaporidis grazie al voto del pubblico nella puntata del 13 giugno, l'attore romano ha sconfitto durante un televoto flash Mercedesz Henger e Carmen Di Pietro. Il secondo finalista è stato Luca Daffrè, vincitore della prova 'appesi a un filo', un classico del programma. Dopo l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, la terza finalista è stata Marialaura De Vitis che ha sconfitto nella 'prova di Apnea' Mercedesz Henger. Carmen Di Pietro ha rifiutato di partecipare in quanto claustrofobica.

Il quarto pass per la finale è stato assegnato, finalmente, dal pubblico, che ha dovuto votare tra Mercedesz Henger, Estefanía Bernal e Carmen Di Pietro. Quest'ultima, come da pronostico, ha battuto le due naufraghe diventando la quarta finalista. Subito dopo Ilary Blasi ha annunciato che Mercedesz, risultata seconda classificata in questo televoto, è la quinta finalista.

Dopo i festeggiamenti delle due lo scenario si è trasferito, per l'ultima volta, su Playa Sgamadissima: tra Pamela Petrarolo, Nick Luciani e Estefanía Bernal uno solo tornerà sulla Playa principale per la finale, gli altri due dovranno lasciare il reality. Il televoto flash ha dato queste percentuali: Nick 37%, Pamela 36%, Estefania 27%. Il sesto finalista è la voce e tastierista de I cugini di Campagna, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Nell'ultimo atto del programma ci sono state le nomination, lunedì prossimo il primo dei sei finalisti ad essere eliminato sarà uno tra Mercedesz Henger e Nick Luciani.