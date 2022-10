Lionsgate+, novembre 2022: le novità in catalogo tra film e serie tv

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo su Lionsgate+ nel mese di novembre 2022: dal 6 novembre potrete immergervi nella Parigi pre-rivoluzione grazie a Le relazioni pericolose, scoprendo cosa accadde quando i giovani protagonisti del noto romanzo di Laclos si conobbero dando vita a una relazione di passione e vendetta. Il primo novembre, invece, arriva Ronaldo, il primo film ufficiale e pienamente autorizzato su una delle figure più celebri nel mondo del calcio.

LE RELAZIONI PERICOLOSE

Le relazioni pericolose è un audace prequel del romanzo classico di Laclos incentrato sui primi anni della relazione tra la marchesa de Merteuil e il visconte de Valmont. Spinti dalla sete di vendetta per i torti subiti nel passato, li vediamo percorrere un'ascesa dai bassifondi di Parigi su per i ranghi dell'aristocrazia francese, attraverso la manipolazione non solo della nobiltà, ma l'uno dell'altro, al solo scopo di sopravvivere.

STEP UP - Terza stagione

Benvenuti alla High Water, un incubatore di alto livello per nuovi talenti artistici, dove pericolo, corruzione, sospetti, desideri, risentimenti e ambizioni si scontrano dentro e fuori il quartier generale. Il fondatore e megastar della High Water Sage Odom (Ne-Yo) si trova ad affrontare un'accusa di omicidio, e la sua partner in affari e in amore, Collette Jones (Christina Milian), lotta per mantenere a galla il loro impero ma nasconde un segreto che potrebbe di rovinare tutto mentre al contempo cerca di coordinare un tour nazionale. In mezzo al vortice c'è il loro collettivo di giovani artisti di talento che scopriranno che realizzare il proprio sogno ha sempre un prezzo.

THE BMF DOCUMENTARY: BLOWING MONEY FAST

The BMF Documentary: Blowing Money Fastè una docuserie sulla famigerata Black Mafia Family, raccontata da ex membri, addetti ai lavori, associati e personaggi famosi vicini alla famiglia. Gli otto episodi tracciano l'ascesa e la caduta fulminea dei fondatori di BMF: Demetrius "Big Meech" e Terry "Southwest T" Flenory, due fratelli che hanno costruito uno dei più grandi imperi di spaccio della cocaina nella storia americana.

THE SERPENT QUEEN

Un dramma storico con una marcia in più, The Serpent Queen dà una svolta contemporanea alla narrazione convenzionale per raccontare la storia dell'ascesa al potere di Caterina de' Medici. La serie è basata sul libro Catherine de Medici: Renaissance Queen of France di Leonie Frieda

NORMAL PEOPLE

Basato sul romanzo best-seller di Sally Rooney, Normal People ripercorre la tenera ma complicata relazione di Marianne e Connell dalla fine della scuola in una piccola città nell'ovest dell'Irlanda fino ai loro anni di laurea al Trinity College.

RONALDO - DAL 1 NOVEMBRE

Questo è il primo film ufficiale e pienamente autorizzato su una delle figure più celebri nel mondo del calcio.

UN TIPO IMPREVEDIBILE

Happy Gilmore è un amante dell'hockey che però decide di cimentarsi nel golf per sanare alcuni debiti. Quasi senza accorgersene, finirà con lo stravolgere il gioco, rendendolo molto più che movimentato.

STRAIGHT OUTTA COMPTON

A Compton, una città della Contea di Los Angeles, si incontrano lo spacciatore Eric, detto Eazy-E, il giovane Andre, soprannominato Dr. Dre ed il rapper noto come Ice Cube. Tra il degrado e la sofferenza in cui crescono, tra droghe, delinquenza e abusi, i tre formano un gruppo musicale: gli N.W.A. Il film racconta la loro storia: dagli esordi, al successo, fino alla rottura.

THE GREEN HORNET

Dopo aver assistito ad un brutale pestaggio, l'editore Britt Reid e l'amico Kato, uniscono le proprie le forze per fare giustizia nei corrotti bassifondi della città.