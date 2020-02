L'insegnante, stasera su Cine34 la commedia erotica con Edwige Fenech e Alvaro Vitali

Edwige Fenech torna stasera su Cine34, alle 21:10, con L'insegnate, per un altro venerdì sera, dopo quello, passato, di San Valentino, dedicato ai classici della commedia erotica italiana.

E di classico si tratta anche questa volta con L'insegnante, il film del 1975 che segna il debutto di Nando Cicero, prima famoso per Ultimo tango a Zagarolo, nel mondo dell'erotismo in salsa italica.

Tutto comincia quando Franco Mottola, figlio dell'onorevole siciliano Fefè Mottola, rischia di essere bocciato a scuola. Potrebbe suo padre abbandonarlo proprio in un momento così difficile? Assolutamente no, ecco perchè ingaggia una bella e giovane insegnante, Giovanna (Edwige Fenech) per dargli ripetizioni.

La locandina di L'insegnante

Franco, alla sua età, vorrebbe solo sfogare le proprie pulsione sessuali così non gli par vero di trovare in casa, e tutta per sè, un'insegnante tanto seducente da cui si lascia, naturalmente, affascinare. Ma convincerla a concedergli più delle lezioni non è semplice, così il furbo escogita un piano: si fingerà gay e chiederà alla bella prof di aiutarlo a "fare chiarezza" nei suoi gusti sessuali.

Oggi risulterebbe come minimo scorretto sotto diversi punti di vista, ma L'insegnate fu un successo tanto per il regista quanto per la Fenech, che divenne negli anni sua principale musa. Eccezion fatta per il famoso W la Foca!, per cui le preferì una sconosciuta Lory Del Santo.

A sostenere la prova dell'icona sexy Fenech troviamo qui un cast d'eccezione - Vittorio Caprioli, Mario Carotenuto, Carlo Delle Piane, Enzo Cannavale, Gianfranco D'Angelo - in cui spicca il nome del "Pierino" Alvaro Vitali.