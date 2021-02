Lino Guanciale, quella volta in cui si mostrò nudo nel film Il mio domani (FOTO)

Lino Guanciale si mostrò nudo in una scena piuttosto peculiare presente nel film Il mio domani, scena di cui aveva parlato anche in un'intervista.

Lino Guanciale è un giovane attore italiano molto noto e apprezzato, sia dal grande pubblico che dalla critica, per una serie di ruoli interessanti in serie televisive come Che Dio ci aiuti e Il Commissario Ricciardi ma l'attore, in una scena de Il mio domani, si è mostrato nudo, svelando altre sue "doti".

Lino Guanciale nudo in una scena de Il mio domani

Claudia Gerini in una scena de Il mio domani insieme a Lino Guanciale

Guanciale ha interpretato Lorenzo nel film al fianco di Claudia Gerini e durante una sequenza della pellicola si è mostrato completamente senza vestiti, proiettando una sua fotografia ritraente un nudo frontale dinnanzi ad una platea, aggiungendo: "Ci ho messo un po' di tempo a far rientrare tutto nella foto, ho anche dovuto spostare la macchina fotografica un po' indietro".

In un'intervista gli è stato chiesto se fosse soddisfatto o addirittura compiaciuto del suo nudo al che Lino ha dichiarato: "Niente affatto. Il mio grado di narcisismo è nella media. Anzi, il mio problema in passato era la timidezza. Ho iniziato a recitare anche per vincere la difficoltà che avevo nel confrontarmi con gli altri".

Claudia Gerini e Lino Guanciale in una scena di passione tratta dal film Il mio domani

A proposito della scena di sesso con la Gerini invece, sempre presente ne Il mio domani, Lino Guanciale ha aggiunto: "Ero un po' imbarazzato quando ho letto nella sceneggiatura questa scena di sesso. Ma Claudia è riuscita a darmi tranquillità. Anche se non ci eravamo mai conosciuti, mi ha accolto sul set come se fossi un vecchio amico. Mi ha raccontato dei suoi bambini e di quando ha portato il cane dal veterinario in piena notte... Poi, abbiamo parlato del copione: c'era così tanta familiarità tra noi che ogni scena mi sembrava facile."