Lino Guanciale è diventato papà: Antonella Liuzzi ha partorito un maschietto

Lino Guanciale è diventato papà: la sua compagna Antonella Liuzzi ha dato alla luce un maschietto: ha rivelare la notizia è stato il sito whoopsee. L'attore ha dovuto lasciare momentaneamente il set della fiction de La porta Rossa 3 per correre in ospedale dalla moglie e dal loro figlio.

Anche questa volta Lino Guanciale e Antonella Liuzzi hanno colto tutti di sorpresa. Così come per il matrimonio, la coppia non ha lasciato trapelare nessuna notizia sulla gravidanza di Antonella. A giugno erano girate delle indiscrezioni, ma la coppia non aveva confermato e lo stato interessante della Liuzzi è stato nascosto sia ai fan che alla stampa specializzata.

Il sito whoopsee ha pubblicato la notizia che oggi i due attori sono diventati genitori, "Antonella Liuzzi ha partorito questa mattina. Il divo delle fiction Rai, impegnato a Trieste per girare "La Porta Rossa 3", è corso in ospedale per stare accanto alla sua famiglia", per il momento non sono state rivelate altre informazioni, ma i fan dell'attore si sono scatenati mandando primo in tendenza Lino Guanciale nei Trending topic di Twitter.

Antonella Liuzzi non fa parte del mondo dello spettacolo: lavora come program coordinator alla School of Business della Bocconi a Milano ed è figlia del senatore Piero Liuzzi, sindaco di Noci dal 2003 al 2013. Lei e Lino Guanciale si sono sposati il 19 luglio del 2020 ed i fan furono informati del matrimonio grazie a delle foto pubblicate su Instagram dagli sposi.

Lino Guanciale, oltre alla terza stagione de La Porta Rossa, presto sarà in televisione con il remake italiano della serie This Is Us, intitolato Noi. Guanciale inoltre vestirà nuovamente i panni del Commissario Ricciardi nell'omonima fiction basata sul personaggio creato da Maurizio de Giovanni nella serie di romanzi ambientati nella Napoli degli anni trenta, in pieno regime fascista.