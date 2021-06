L'Incredibile Hulk, Lou Ferrigno: "Sono stato l'unico supereroe a non aver usato CGI o tutine"

Lou Ferrigno, celebre volto de L'incredibile Hulk tra il 1977 e il 1982, si è scagliato contro gli attori che utilizzano CGI o tutine nelle loro interpretazioni dei supereroi.

In occasione di un suo video postato su Twitter e realizzato per promuovere un contenuto sulla sua dieta e la fitness routine su Men's Health Magazine, Lou Ferrigno è sembrato prendere in giro gli attori che hanno impersonato i supereroi sfruttando l'uso di particolari tutine o degli effetti in CGI. Ferrigno ha scritto su Twitter: "Quando pensate a me, ricordate che sono l'unico attore ad aver interpretato un supereroe contando soltanto sul mio corpo. Tenere in forma il mio fisico è molto importante per me!".

In occasione di un post successivo, l'attore e culturista statunitense ha mostrato una fotografia del suo Incredibile Hulk e ha dichiarato: "Non riesco a pensare a un supereroe che non indossi tute, costumi o che non sfrutti la CGI. Ho sempre lavorato duramente sulla mia dieta e sul mio corpo per interpretare Hulk, che è sempre stato un mio eroe, fin da quando ero piccolo".

Nel corso del video, Lou Ferrigno racconta il suo rapporto con L'incredibile Hulk: "Sono l'unico attore ad aver interpretato un personaggio dei fumetti a non aver mai indossato un costume. Io volevo somigliare a Hulk e questo mi ha spinto a voler andare sempre oltre. Quando tutti vedono Hulk e, poi, me, è come se riuscissero a motivarsi".

Tra gli altri attori che hanno interpretato il personaggio di Bruce Banner si possono annoverare Eric Bana, Edward Norton e Mark Ruffalo.