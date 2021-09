Lily-Rose Depp star della serie The Idol accanto a The Weeknd

L'attrice Lily-Rose Depp è stata scelta come co-protagonista della serie The Idol, in fase di sviluppo per HBO, con star The Weeknd.

Lily-Rose Depp sarà la protagonista femminile della serie The Idol, progetto in fase di sviluppo per HBO e con star Abel "The Weeknd" Tesfaye.

La star della musica è coinvolto come co-creatore del progetto insieme a Sam Levinson, già autore del successo di Euphoria.

The Idol racconterà la storia di una cantente pop che inizia una storia d'amore con un enigmatico proprietario di un club di Los Angeles che è leader di una setta segreta. Lily-Rose Depp e The Weeknd dovrebbero essere gli interpreti dei protagonisti.

La serie avrà Joseph Epstein impegnato come autore e showrunner, e nel team degli autori ci sarà anche Mary Laws, già nel team di Succession e Preacher.

Levison ha co-creato la serie con Tesfaye e con Reza Fahim,che collaborerà alla produzione.

Lily-Rose Depp, recentemente tra gli interpreti del film Voyagers, e ha fatto parte del cast di Wolf accanto a George MacKay e di Silent Night diretto da Camille Griffin.