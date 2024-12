Lillo Petrolo: chi è la moglie, Tiziana Etruschi, riservatissima e lontana dal mondo dello spettacolo

Tiziana Etruschi è la moglie di Pasquale Lillo Petrolo, noto comico italiano del duo Lillo & Greg. La coppia mantiene una vita privata estremamente riservata, evitando l'esposizione mediatica e soprattutto i social network. I due sono molto riservati e per questo difficilmente avremo altre informazioni riguardanti la loro relazione, come i dati del matrimonio o eventuali figli.

Durante la pandemia di COVID-19, entrambi hanno contratto il virus, passando uno dei momenti più difficili della loro vita insieme. Lillo ha affrontato una polmonite bilaterale che gli ha richiesto un recupero di 26 giorni in terapia intensiva, mentre Tiziana ha manifestato sintomi più lievi. In quel periodo difficile, le conversazioni telefoniche quotidiane con la moglie sono state fondamentali per il comico, fornendogli forza e conforto per riprendersi.

Tiziana è una donna amante dell'arte, della cultura e della comicità, con una passione per la musica e la letteratura. Nonostante la sua discrezione, spesso accompagna Lillo durante i suoi tour teatrali Tiziana, supportandolo nel suo lavoro.

La loro relazione, basata su un profondo legame affettivo e sul sostegno reciproco, rappresenta un esempio di come sia possibile mantenere un rapporto solido e autentico lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Sono Lillo, la serie creata dal comico oggi in anteprima su Italia 1

Questa sera andrà in onda in anteprima, Sono Lillo. La serie è stata creata da Pasquale Petrolo (Lillo), Matteo Menduni e Tommaso Renzoni ed ha debuttato su Prime Video il 5 gennaio 2023 ed è stata presentata in anteprima alla 17ª edizione della Festa del Cinema di Roma.

La serie segue Lillo, un comico che ha raggiunto una fama improvvisa e indesiderata grazie al suo personaggio Posaman, un supereroe il cui unico potere è assumere pose da copertina. Questa notorietà ha un impatto negativo sulla sua vita personale, in particolare sul rapporto con sua moglie Marzia, che decide di lasciarlo a causa della sua eccessiva immedesimazione nel personaggio.

Sono Lillo 2, intervista: "Faccio la parodia dei supereroi perché li amo"

Determinato a riconquistarla, Lillo intraprende un viaggio ricco di situazioni grottesche e surreali, cercando di liberarsi dell'ombra di Posaman e ritrovare se stesso. Il cast include numerosi volti noti della comicità italiana, tra cui Pietro Sermonti nel ruolo dell'agente di Lillo, Sergio Locatelli; Sara Lazzaro nei panni di Marzia, la moglie di Lillo; Cristiano Caccamo come Edoardo, fratello di Lillo; e Anna Bonaiuto nel ruolo di Veronica, madre di Lillo.

La serie presenta anche apparizioni di comici come Valerio Lundini, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Michela Giraud e Maccio Capatonda, che interpretano vari personaggi nel mondo del cabaret frequentato da Lillo.

Natale a Londra - Dio salvi la Regina: Lillo, Greg e Nino Frassica in una scena del film

Sono Lillo andrà in onda questa sera su Italia 1 alle 21:20, la serie è composta da 8 episodi di circa 30 minuti ciascuno. La seconda stagione di "Sono Lillo" è stata resa disponibile su Prime Video il 19 settembre 2024.