Liberi Tutti! su Rai 2: ospiti e anticipazioni del programma di Bianca Guaccero del 30 ottobre

Stasera su Rai 2 alle 21:20 va in onda la seconda puntata di Liberi Tutti! condotto da Bianca Guaccero con Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo questa sera, gli ospiti e la struttura del nuovo programma che ci terrà compagnia per sei settimane, sempre di lunedì, fino al 27 novembre.

Liberi Tutti! su Rai 2

Nell'Auditorium Rai di Napoli sono state allestite 4 Escape Room con 4 diverse ambientazioni: dalla Taverna dei Pirati alla Foresta Tropicale, dall'interno di una Navicella Spaziale all'Ufficio delle Poste, dal Castello di Dracula al Museo della Palla. In ogni puntata si giocherà in 8 diverse Escape Room, arredate in maniera diversa per ricreare situazioni ed ambienti vari e sorprendenti.

Ospiti del 30 ottobre

Il programma prevede la presenza di sei ospiti vip che dovranno affrontare le sfide più incredibili per uscire dalle stanze misteriose in cui sono rinchiusi. In questa puntata ci saranno Paolo Conticini, Antonella Elia Pozzoli Family, Matranga e Minafò.

Gli ospiti dovranno anche cimentarsi in un gioco finale, in cui dovranno riuscire a scoprire la frase misteriosa con l'aiuto delle parole che avranno conquistato durante la serata nelle diverse escape room.

I conduttori del programma

Bianca Guaccero, che abbiamo visto recentemente nello speciale Tale e Quale Sanremo, conduce il programma. Al suo fianco ci sono i Gemelli di Guidonia, ovvero i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, che gli ascoltatori di Radio2 conoscono per il programma Happy Family e vincitori di Tale e Quale Show 2021. Alla guida dello show anche il comico napoletano Peppe Iodice.

Cosa sono le Escape Room

Le Escape Room, o stanze dell'evasione, sono giochi di avventura fisici e interattivi in cui i partecipanti vengono intrappolati in una stanza tematica e devono risolvere una serie di enigmi, rompicapi e indovinelli per trovare la soluzione finale e scappare dalla stanza entro un limite di tempo prestabilito.