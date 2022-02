Levante, il nome che ha dato a sua figlia scatena i social: ecco perché

Levante è diventata mamma e insieme al suo compagno Pietro Palumbo, ha deciso di chiamare sua figlia Alma Futura. Un nome ha scatenato la fantasia degli utenti dei social che si sono sbizzarriti con migliaia di post, mandando l'hashtag #almafutura al primo posto delle tendenze su Twitter.

Ieri 13 febbraio è nata la figlia di Levante e Pietro Palumbo, il compagno della cantautrice, personaggio lontano dal mondo dello spettacolo, di cui sappiamo che è palermitano "e dice arancina e non arancino", come ha rivelato Levante al Corriere della Sera.

Claudia Lagona, questo il nome all'anagrafe della cantante nata a Caltagirone, ha rivelato la notizia oggi caricando sul suo profilo Instagram una foto dove si vede la boccuccia della neonata. Nella caption si legge: "il 13 Febbraio è nata Alma Futura. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo". Dopo aver ringraziato lo staff medico che l'ha assistita in queste ore, Levante ha scritto "Ecco il tuo nome: ti chiamerai Alma Futura".

La scelta del nome, bello e singolare, ha scatenato i social e la fantasia degli utenti che soprattutto su Twitter hanno pubblicato migliaia di posti, tanto che il nome della neonata e in cima alle tendenze del social. Sotto pubblichiamo alcuni dei post più popolari.