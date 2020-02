Levante: “Con Diodato nessun ritorno di fiamma, ho un fidanzato” (video)

Tra Levante e Diodato è finita davvero, non ci sarà nessun ritorno di fiamma, nonostante le numerose speculazioni i due non stanno insieme: la cantante ha stroncato le speranze dei fan della coppia dichiarando di essersi fidanzata con un siciliano.

La contemporanea partecipazione di Levante e Diodato a Sanremo 2020 aveva dato il via a molte speculazioni su un ritorno di fiamma della coppia. I due sono stati fidanzati per tre anni ma la loro storia è arrivata al capolinea. "Sono felicemente fidanzata con un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo" ha dichiarato la cantautrice siciliana a Deejay Chiama Italia.

Troppo poche sono le informazioni che Levante ha fornito per poter identificare il suo attuale compagno: "Suonava la batteria da ragazzo, ma non sa niente di questo mondo. È della mia isola, un siculo, e ha gli occhi azzurri. Non è facile perché sono sempre via. Perché sono concentrata sul lavoro. Sono una stakanovista, lo ammetto. Quando smetto di registrare un disco, ne registro un altro. Quando smetto di scrivere un libro, ne inizio un altro. Ci vuole molta pazienza, ma quando c'è l'amore c'è tutto. Quando viene a mancare...".

A Sanremo molti avevano pensato che 'Fai rumore', il brano vincitore del Festival, fosse stato ispirato alla fine della loro storia. Diodato, dopo aver tentennato alla presenza di Mara Venier, ha invece poi smentito. I due insomma sono andati avanti, ognuno per la propria strada, ai fan non resta che rassegnarsi.