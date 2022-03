L’Era Glaciale: le Avventure di Buck, trailer e poster del nuovo capitolo della saga in arrivo su Disney+

Stanno arrivando. I protagonisti de L'Era Glaciale: le Avventure di Buck stanno per approdare su Disney+, ma nel frattempo, godevi il trailer, i character poster con tutti i personaggi e la nuova key art del film.

Era da un po' che non tornavamo indietro nel tempo assieme alla banda de L'Era Glaciale, ma non temete, perché manca poco al grande ritorno sugli schermi.

Questa volta sarà Disney+ ad ospitare l'ultimo ingresso nel noto franchise d'animazione, dato che dal 25 marzo L'Era Glaciale: le Avventure di Buck sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio.

Intanto, però, abbiamo dei nuovi materiali promozionali da mostrarvi.

Come potete vedere, nei post condivisi anche dall'account ufficiale Disney ci vengono presentate anche le voci italiane del film, con i veterani Claudio Bisio e Leo Gullotta, e le new entry Germano Gentile e Lucia Ocone.

E, come si legge anche nella sinossi ufficiale de L'Era Glaciale: Le Avventure di Buck, in questo nuovo capitolo "continuano le esilaranti avventure dei mammiferi preistorici più amati dal pubblico. Desiderosi di un po' di indipendenza dalla loro sorella maggiore Ellie, i fratelli opossum in cerca di emozioni, Crash e Eddie, partono alla ricerca di un posto tutto loro, ma si trovano rapidamente intrappolati in un'enorme caverna sotterranea. Vengono salvati da Buck, il furetto con un occhio solo, amante dell'avventura e della caccia ai dinosauri e insieme dovranno affrontare gli indisciplinati dinosauri che popolano il Mondo Perduto".