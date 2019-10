Leonardo: Aidan Turner sarà il genio italiano nella nuova serie tv

Leonardo, la nuova serie creata da Frank Spotnitz, avrà come protagonista Aidan Turner nel ruolo del geniale inventore e artista italiano.

Il progetto, annunciato nell'autunno 2018, sarà realizzato grazie a una collaborazione tra RAI, France Televisions e ZDF e racconterà in otto episodi la storia di Leonardo Da Vinci, ruolo affidato ad Aidan Turner che verrà affiancato da un cast internazionale.

Frank Spotnitz sarà coinvolto come creatore e co-sceneggiatore in collaborazione con Steve Thompson, già autore di Sherlock e Deep State.

Luca Bernabei di Lux Vide ha dichiarato che la serie porterà in vita un giovane Leonardo da Vinci, non mostrando quindi il genio rinascimentale come un anziano con la barba: "Anche lui ha avuto un lavoro per la prima volta, un maestro, frustrazioni e fallimenti".

Ogni puntata si concentrerà su una delle opere ed invenzioni di Leonardo e la regia è stata affidata a Daniel Percival.