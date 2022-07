Lenny Von Dohlen è morto a 63 anni, aveva interpretato Harold in Twin Peaks

Lenny Von Dohlen è morto all'età di 63 nella giornata di martedì 5 luglio, era conosciuto per aver interpretato il solitario Harold nella serie I segreti di Twin Peaks.

La notizia del decesso è stata confermata giovedì su Facebook dalla sorella dell'attore, Caroline.

L'annuncio della morte di Lenny von Dohlen, rivela: "Il mondo ha perso un uomo magnifico il 5 luglio. Mio fratello Len era appassionato di tutto e di tutti. Era sempre in grado di essere un leader, che si trattasse di una conversazione avvincente, di una creazione artistica o di un viaggio verso nuove mete. Amava una buona risata. Continua il suo viaggio spirituale. Vivremo la vita pienamente in suo ricordo".

Nella serie cult I segreti di Twin Peaks, Von Dohlen ha avuto la parte di Harold Smith, un uomo che soffriva di agorafobia e non usciva di casa.

Laura Palmer, interpretata da Sheryl Lee, gli consegnava il suo diario segreto e Donna Hayward si avvicinava all'uomo mentre indagava sulla morte della giovane. La storia di Harold si concludeva quando Donna cercava di rubare il diario di Laura e Smith si impiccava, avendo perso la fiducia nella decenza umana.

Lenny ha recitato anche in The Orville, Bird of Prey, One Good Turn, Cadillac, Miami Vice, The Equalizer e Psych.