LEGO Star Wars: Summer Vacation, il nuovo teaser dello speciale in arrivo su Disney+

Disney+ ha condiviso online un nuovo teaser dello speciale LEGO Star Wars: Summer Vacation, in arrivo ad agosto in streaming.

Il 5 agosto debutterà su Disney+ lo speciale LEGO Star Wars Summer Vacation e, in attesa del trailer, il nuovo teaser regala delle divertenti anticipazioni.

Nel video pubblicato su Instagram Kylo Ren, Lando Calrissian, Palpatine e Darth Vader vanno in vacanza e in spiaggia.

Tra i personaggi che appariranno in LEGO Star Wars: Summer Vacation ci saranno anche Rey, Finn, Poe, Chewbacca e Rose, oltre a Kylo Ren, C-3PO, Anakin Skywalker e Darth Maul.

I protagonisti della saga stellare sembra saranno alle prese con attività di ogni genere che comprendono viaggi nello spazio, feste, abbronzature e attività in spiaggia.

Lo speciale arriverà sulla piattaforma di streaming Disney+ dopo il debutto di LEGO Star Wars Holiday Special avvenuto nel 2020 e di Lego Star Wars Racconti Spaventosi avvenuto nel mese di ottobre 2021, per festeggiare Halloween.

Tra i doppiatori ci sono Jake Green, Helen Sadler, Kelly Marie Tran e Omar Miller.