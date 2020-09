Lego Masters Australia 2: clip esclusiva dello show in arrivo su Blaze

La seconda stagione di Lego Masters Australia, di cui vi presentiamo una video intro in esclusiva, arriva su Blaze (in esclusiva su Sky al canale 124) da oggi venerdì 18 settembre alle 20.30 in prima visione assoluta. Il competition show riunisce genitori, nonni, bambini, tutti appassionati dei famosi mattoncini colorati.

Nella video intro che potete vedere qui sopra i due presentatori Hamish Blake e Ryan "Brickman" McNaught ci guidano in una frenetica visione di quella che sarà la seconda edizione del competition show. Conosceremo rapidamente le otto coppie che si sfideranno e sbirceremo le magnifiche creazioni che gli appassionati dei mattoncini più amati del mondo riescono a fare.

Anche quest'anno i giudici di gara saranno il comico Hamish Blake e Ryan "Brickman" McNaught, famoso per le sue opere esposte in tutto il mondo, e avranno il compito di individuare la squadra vincitrice. Otto team di appassionati e determinati costruttori amatoriali di LEGO, seguendo le indicazioni dei giudici di gara, dovranno creare con l'aiuto della fantasia e del loro ingegno, una serie di strutture impressionanti, prendendo i mattoncini dal Brick Pit, l'immenso magazzino LEGO della trasmissione. I team in competizione si sfideranno infatti creando città, strutture a matrioska, covi di personaggi malvagi, intere scene tratte dal cinema o dal passato per aggiudicarsi il titolo e un ricco montepremi finale.

Il premio in palio sarà di 100.000 dollari e alla squadra vincitrice l'onore di ricevere il fantastico trofeo LEGO realizzato appositamente dallo stesso "Brickman". LEGO Masters AUSTRALIA è prodotto da Endemol Shine Australia da un formato originale di Tuesday's Child Productions e The LEGO Group.

Il fascino dei LEGO ha contaminato anche il cinema che ha prodotto i film d'animazione, tra cui The Lego Movie, Lego Ninjago, L'evasione di Indominus Rex, Lego Super Heroes, Lego Guardiani Della Galassia e The Lego Movie 2: Una nuova avventura.

CURIOSITÀ SUI LEGO:

Sei mattoncini LEGO 2x4 possono essere combinati in più di 915 milioni di modi.

Ci vogliono 40 miliardi di mattoncini LEGO, per raggiungere la luna.

Gli stampi utilizzati per produrre gli elementi LEGO hanno una precisione di 0,004 mm, inferiore alla larghezza di un capello

Numero di diversi colori utilizzati nella produzione: oltre 60.

Numero di diversi tipi di elementi LEGO: oltre 3.700.

CURIOSITÀ SU LEGO Masters AUSTRALIA: