L’effetto acquatico – Un colpo di fulmine a prima svista: stasera su Cielo il film di Sólveig Anspach

Per il ciclo C'est la vie, Cielo propone, stasera martedì 8 novembre, alle ore 21.15, L'effetto acquatico - Un colpo di fulmine a prima svista. Il film del 2016 di Sólveig Anspach è interpretato da Samir Guesmi e Florence Loiret-Caille. La pellicola, incentrata sulla storia d'amore nata tra il gruista Samir e Agathe, la sua ruvida istruttrice di nuoto, viene trasmessa in prima visione tv.

Nuotatore provetto, Samir si iscrive ad un corso di nuoto nella piscina dove insegna Agathe e si finge principiante per conquistarla. Peccato, però, che a lei le bugie non piacciano per niente. Quando lei si reca in Islanda per un convegno, lui la segue per farsi perdonare di averla ingannata.

L'effetto acquatico - Un colpo di fulmine a prima svista è il film postumo della regista Sólveig Anspach venuta a mancare nell'agosto del 2015, che le è valso nel 2017 il Premio César per la migliore sceneggiatura originale.

Dagli scorci urbani fino ai pittoreschi paesaggi islandesi, tutto il film celebra la bellezza e anche l'asprezza dei rapporti umani. Come i suoi protagonisti la storia avanza a bracciate risalendo a bordo piscina per rituffarsi di nuovo, in una danza fatta di umorismo, delicatezza e innumerevoli colpi di scena.