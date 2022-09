Le vie del cinema 2022: i film di Venezia, Locarno e Cannes a Milano dal 22 al 30 settembre

Le vie del cinema 2022, la manifestazione dedicata ai grandi festival internazionali promossa da AGIS lombarda in collaborazione con Fondazione La Biennale di Venezia e le sale cinematografiche di Milano, torna a Milano dal 22 al 30 settembre 2022.

Nove giorni all'insegna del cinema d'autore con ospiti internazionali, approfondimenti, quindici sale coinvolte e una selezione di ventinove film, in anteprima e in lingua originale sottotitolata, dalla 79. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, dal 75° Locarno Film Festival e dal 75° Festival di Cannes.

Ampio spazio del programma è dedicato alla Mostra di Venezia appena conclusa con ventidue lungometraggi di cui otto dal Concorso internazionale, a partire dal Leone d'Oro All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras per proseguire con il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria e Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis Saint Omer di Alice Diop, il Premio Speciale della Giuria Gli orsi non esistono di Jafar Panahi e la Coppa Volpi miglior attrice a Cate Blanchett "Tár" di Todd Field.

Completano le proposte del Concorso "Argentina, 1985" di Santiago Mitre, "Les enfants des autres" di Rebecca Zlotowski, "Monica" di Andrea Pallaoro e "The Whale" di Darren Aronofsky.

Sono cinque i titoli Fuori Concorso: "Call of God" di Kim Ki-duk, "Don't Worry Darling" di Olivia Wilde, "Siccità" di Paolo Virzì, "When The Waves Are Gone" di Lav Diaz e "Nuclear" di Oliver Stone. Sono invece sei i film della sezione Orizzonti, tra i quali il Premio Speciale della Giuria Orizzonti "Bread and Salt" di Damian Kocur, e tre le proposte delle Giornate degli Autori con il Premio Label Europa Cinemas "Dirty Difficult Dangerous" di Wissam Charaf.

Chiude il programma la vetrina sugli altri festival internazionali con cinque opere da Locarno e due da Cannes. Da Locarno il Pardo d'Oro "Regra 34" di Julia Murat e il Premio della Giuria "Gigi la legge" di Alessandro Comodin, da Cannes i Premi per il miglior attore e la miglior attrice "Le Buone Stelle - Broker" di Hirokazu Kore-eda e "Holy Spider" di Ali Abbasi.

A inaugurare la rassegna, lunedì 19 settembre alle 18.00 presso la Sala Meili del Centro Svizzero di Milano in via Palestro 2, l'ormai storico appuntamento con Paolo Mereghetti e Bruno Fornara insieme a Daniela Persico. Un incontro sempre molto atteso e partecipato, ricco di aneddoti e spunti critici utili a districarsi tra le tante proposte della manifestazione. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al numero 0267397836, da mercoledì 14 a venerdì 16 settembre, dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

