Le indagini di Sister Boniface stasera su Rai 2: trama e cast delle puntate del 16 marzo

Stasera, sabato 16 marzo, su Rai 2, in prima serata alle 21:20, va in onda Le indagini di Sister Boniface. La serie inglese, prodotta dalla BBC e creata da Jude Tindall, mescola comedy e drama nello stile di Padre Brown, di cui è lo spinoff. Trama e cast delle puntate di stasera.

Sister Boniface

Il personaggio di sorella Boniface è stato introdotto in Omicidi al convento, sesto episodio della prima stagione di Padre Brown, la serie nata dai racconti di G.K. Chesterto. Sister Boniface ha debuttato su BritBox nel febbraio 2022, fin qui sono state prodotte tre stagioni.

Sister Boniface è ambientata nel convento di St. Vincent collocato nel sud dell'Inghilterra nell'immaginaria cittadina di Great Slaughter nelle Cotswolds. Boniface oltre ad occuparsi dei suoi doveri religiosi, produce vino e, grazie al suo dottorato di ricerca in scienze forensi, indaga su omicidi e crimini collaborando come consulente scientifico con la polizia locale. La serie è ambientata negli anni sessanta.

Le puntate di sabato 16 marzo

Anche questa sera andranno in onda due episodi della prima stagione di Sister Boniface, il primo si intitola L'amore ed altri enigmi a seguire La custode di mio fratello.

Stagione 1 - Episodio 3

Sorella Boniface dovrà uscire con la sua Vespa dal convento di St. Vincent, dove produce anche del buon vino, per collaborare alle indagini della polizia su un caso enigmatico. Una vedova di mezza età viene trovata morta con il viso spalmato di crema e con accanto un puzzle a cui manca una sola tessera per essere completato.

Stagione 1 - Episodio 4

Le consorelle della protagonista decidono di aiutare e accogliere in convento il fratello di una di loro che ha il piccolo difetto di essere un ladro patentato. Qualche giorno dopo, però, sorella Boniface, si trova a investigare sull'omicidio di un gallerista e sul furto di un prezioso dipinto.

Interpreti e personaggi

Lorna Watson: sorella Boniface

Max Brown: Sam Gillespie

Jerry Iwu: Felix Livingstone

Miranda Raison: Ruth Penny

Ami Metcalf: Peggy Button

Dove vedere Sister Boniface

Sister Boniface andrà in onda il sabato in prima serata su Rai 2 alle 21:30 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. La prima stagione è composta da 10 episodi.