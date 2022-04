Le Iene stasera su Italia1: il politicamente corretto e la cancel culture nella nuova puntata

Stasera su Italia1, dalle 21:20, nuovo appuntamento con Le Iene, lo show condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro sul palco anche i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Nella puntata: ospiti in studio, numerosi servizi dedicati alla stretta attualità, scherzi e interviste, realizzati, come sempre, dagli inviati del programma. In particolare, si entrerà nel vivo del viaggio introspettivo di Joe Bastianich in Perù, con la seconda e ultima parte del reportage in cui l'inviato sperimenterà l'Ayahuasca. Nelle immagini in onda domani la preparazione del decotto a base di piante amazzoniche in grado di indurre un effetto visionario e il rituale locale guidato da uno sciamano del posto.

Michele Cordaro affronta il tema del politicamente corretto. Nato dal principio di difesa delle minoranze, è oggi oggetto di una "battaglia" culturale e politica, in cui ci si divide tra favorevoli e contrari. Ci si chiede spesso, ad esempio, se la comicità debba avere limiti o se si possa "passare sopra" alcuni modi di dire, senza sentirsi insultati. L'inviato incontra diversi personaggi noti che si sono sentiti attaccati da alcuni termini rivolti loro. Le domande poste da Cordaro, per capire che posizione abbiano questi volti sull'argomento, vanno dalla Cancel culture ai limiti del linguaggio, passando anche per le ultime dichiarazioni rilasciate da Donatella Rettore, oggetto, nei giorni scorsi, di contestazione sul web.

Questi alcuni stralci delle interviste: