Le Iene, scherzo a Eva Grimaldi: trova la moglie Imma Battaglia a letto con una suora (video)

Eva Grimaldi vittima di un terribile scherzo de Le Iene e di Imma Battaglia che hanno fatto credere all'attrice che la moglie l'avesse tradita con una suora.

Le iene a volte sanno essere sadiche e questa volta hanno rischiato di far venire un colpo alla povera Eva Grimaldi. La protagonista de Il bello delle donne è sposata con Imma Battaglia. La due vivono d'amore e d'accordo e le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno deciso di testare la loro relazione.

La trappola, che potete vedere in questo video, è preparata con la complicità di Imma Battaglia. Mentre le due donne sono in casa si presenta Suor Elisa, la quale indossa una vistosa collana arancione che non passa inosservata. Le tre donne pregano insieme ma il giorno dopo la collana spunta da sotto le lenzuola. Eva - che nel 1986 è stata la protagonista del film erotico La monaca nel peccato - inizia a sospettare qualcosa di losco e decide di investigare.

Imma abbozza una spiegazione poi, sapendo che la miglior difesa è l'attacco le chiede "Credi che sia stata a letto con la suora?". Ormai il tarlo della gelosia si è impossessato della Grimaldi, il giorno dopo il suo dubbio diventa un'atroce realtà, tornando a casa trova la moglie a letto con la suora. Eva Grimald scappa in lacrime, ma nel cortile del palazzo trova le Iene, vestite da chierichetti, che provano a tranquillizzarla e le spiegano che è tutto uno scherzo. Eva non riesce a calmarsi, piange disperata, ma anche questa volta il vaffa della vittima a Stefano Corti e Alessandro Onnis è d'obbligo.