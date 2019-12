Le Iene, lo scherzo ad Antonio Razzi è sadico, l'ex senatore resta "senza parole"

Antonio Razzi vittima di uno scherzo de Le Iene: l'ex senatore sembra fuori dalle liste elettorali e l'unico che lo può salvare è Silvio Berlusconi. Partendo da questa base Corti e Onnis hanno organiuzzato uno scherzo che sfiora il sadismo.

Lo scherzo risale al 26 gennaio ma è andato in onda nella punta di ieri sera, domenica 8 dicembre. Alcuni giorni prima della presentazione delle liste, Le Iene telefonano a Razzi escluso da ogni lista elettorale, e organizzano una telefonata tra Razzi ed un imitatore di Silvio Berlusconi. Il finto Cavaliere propone un incontro per domenica 28. Razzi naturalmente accetta e due giorni dopo arriva all'aeroporto di Linate dove lo aspetta l'auto che lo deve accompagnare ad Arcore Una volta arrivati ecco una nuova telefonata. Il Cavaliere, uomo impegnatissimo, è sul Lago Maggiore. Il viaggio si allunga di 97 chilometri. Nel frattempo Razzi si vanta di essere l'unico riuscito a parlare con il Presidente coreano sfoggiando un'improbabile pronuncia. Arrivati al Lago Maggiore il Presidente non c'è, il nuovo appuntamento è a Mediaset ma poi la meta viene spostata a St. Moritz per poi ritornare al punto di partenza, l'Aeroporto di Linate.

Alla fine della giornata Razzi ha percorso mille chilometri per incontrare Le Iene, a Linate, dopo aver girato come una trottola, il Senatore si trova davanti Corti e Onnis che gli confessano lo scherzo. Antonio Razzi, che durante il viaggio ha avuto momenti di sconforto, non si arrabbia ma confessa di essere "senza parole", oltre ad essere amareggiato per il modo in cui è stato tagliato dalla competizione elettorale.