Le Iene: lo scherzo ad Alessandro Sallusti è diabolico (VIDEO)

Alessandro Sallusti vittima di uno scherzo de Le Iene che hanno fatto credere al direttore del quotidiano Libero che la compagna, Patrizia Groppelli, fosse caduta nelle grinfie dell'improbabile "Santone di Desio".

La Iena Alessandro Di Sarno ha organizzato lo scherzo ad Alessandro Sallusti servendosi come complice di Patrizia Groppelli, compagna del giornalista. Lo scherzo, come tutti quelli dello storico programma di Italia 1, è stato ben congegnato, la sera prima l'opinionista di pomeriggio Cinque finge di leggere un libro che le ha dato la sua fruttivendola, compagna di un Santone. Il giorno dopo il Santone di Desio si piazza in pianta stabile a casa del giornalista pronto a cambiargli la vita e ad eliminare le negatività che lo circonda, così Sallusti si ritrova stravolto il menù giornaliero e soprattutto preoccupato che la compagna abbia perso il lume della ragione.

L'ultima parte dello scherzo si svolge nella sede legale del Santone, qui la compagna gli dice che è pronta a battezzarsi e cambiare il suo nome in Shanti. E' la goccia che fa trabboccare il vaso, il giornalista è pronto a portare la compagna dallo psichiatra e a chiamare la polizia; è il momento per Alessandro Sallusti di svelare la propria identità e la natura dello scherzo. Sallusti sembra sollevato ride con Le Iene e confessa che ha creduto allo scherzo perché teme la pazzia della compagna che alcuni mesi fa voleva portargli a casa una scimmia.

