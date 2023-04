Le Iene, puntata di stasera 11 aprile senza Belen? anticipazioni, servizi ed ospiti

Stasera 11 aprile torna Le Iene, il programma in onda in prima serata su Italia 1. A condurlo non ci sarà Belen, come annunciato in un video pubblicato nelle storie di Instagram del profilo ufficiale del programma. Nonostante questo, comunque, non mancheranno gli usuali servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati.

Nelle Storie di Instagram de Le iene, Bianca Vitali, ha annunciato che Belen oggi non sarà in studio. I motivi dell'assenza della modella argentina non sono stati rivelati. "Ciao a tutti, questa sera Belen non sarà in studio, ma noi andremo in onda comunque con Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba".

Belen erà già mancata nella puntata andata in onda il 14 marzo, quella volta a sostituirla era stato chiamato l'attore Claudio Santamaria. In quell'occasione l'artista fu anche il protagonista di un intenso monologo sul ruolo del genitore, che potete vedere nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Oltre agli ospiti, stasera non mancheranno i soliti servizi di cronaca, attualità, le inchieste e lo spazio comico affidato ai co-conduttori del programma.