Le Iene presentano: Inside su Italia 1, anticipazioni di stasera: Uno sguardo al sistema giudiziario italiano

Questa sera, 7 maggio su Italia 1, in prima serata, ultimo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off del programma di Davide Parenti. La puntata di stasera si concentra sul nostro sistema giudiziario per capire se l'accusa e la difesa hanno sempre le stesse opportunità e quanto influisce il racconto mediatico sulla sentenza finale

Nel corso dell'episodio verranno esplorate le modalità di applicazione della legge all'interno dei nostri tribunali, focalizzandosi sulle sfide che affrontano i giudici e i magistrati nella loro professione. Sarà affrontato il tema delle situazioni in cui, a volte, vengono superati i limiti delle procedure e delle regole nel nome della legge.

Inoltre, verrà approfondito il rapporto tra giustizia e comunicazione, concentrandosi sul comportamento dei mezzi di informazione di fronte a un caso di cronaca. Il programma cercherà di rispondere a domande come: quale è il legame profondo che lega le procure agli organi di stampa?. Come anticipato nella clip caricata su Mediaset Infinity.

E ancora, qando è opportuno mettere in dubbio gli indizi e le prove, anche quelle apparentemente più clamorose, come ad esempio le confessioni? Oppure, come si gestisce una situazione in cui una prova precedentemente presentata si rivela essere errata o manipolata? Infine, quanto influenza il racconto mediatico sulla sentenza finale?

Alla luce di questi interrogativi, Antonino Monteleone e Riccardo Festinese ripercorrono alcuni casi giudiziari raccontati e documentati a Le Iene, in cui sembrerebbero apparse storture ed elementi poco chiari: dalla strage di Erba al caso Yara Gambirasio, dalla morte del ciclista Marco Pantani fino al delitto di Garlasco.

A commentare tema e vicende giudiziarie i giornalisti Nicola Porro, Enrico Mentana, Luca Telese e Salvo Sottile, gli ex magistrati Luca Palamara e Alfredo Robledo, l'avvocato e psicologo Guglielmo Gulotta.