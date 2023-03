Le Iene presentano: Inside, il caso di Federico Tedeschi stasera 19 marzo su Italia 1

Le Iene presentano: Inside è lo spin off del programma di Davide Parenti in cui ogni puntata è dedicata a singoli temi; stasera si affronta il caso di Federico Tedeschi

Stasera 19 marzo torna Le Iene presentano: Inside, spin off del programma di Davide Parenti in onda in prima serata su Italia 1.In ogni puntata del format sono affrontati singoli temi di attualità e casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi il focus è concentrato su Federico Tedeschi morto a 19 anni, nel 2017, le indagini sono state riaperte per omicidio anche grazie ai precedenti servizi del programma.

La trasmissione televisiva ripercorre gli ultimi istanti di vita del giovane, utilizzando contenuti esclusivi, nuove testimonianze e documenti inediti. La puntata cerca di fornire risposte alle numerose domande ancora aperte riguardo alla morte del ragazzo avvenuta il 26 novembre 2017 nella sua abitazione di Roma.

La puntata si avvale anche delle dichiarazioni e delle ricostruzioni di Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma e oggi consulente della famiglia Tedeschi, nonché dei medici che stanno analizzando nuovamente la scena del crimine. Le Iene Presentano: Inside vuole approfondire la vicenda e portare alla luce nuovi dettagli che possano aiutare a fare luce su quello che è accaduto la notte della morte del giovane. Qui il promo della puntata di oggi caricato su Mediaset Infinity.

I fatti: Sei anni fa, la sorella Ludovica trovò il corpo di Federico riverso a terra nella sua camera. Il medico del 118 che giunse sul luogo dichiarò che il decesso era stato causato da un malore, tesi avvalorata anche dal medico legale che attribuì la morte del ragazzo ad un infarto. Il procedimento venne dunque archiviato. Tuttavia, la madre Emanuela ha sempre sostenuto che si sia trattato di un episodio violento e ha chiesto ulteriori indagini. Grazie anche alle novità emerse dall'inchiesta giornalistica, il procedimento è stato riaperto e la procura di Roma sta ora indagando per ipotesi di omicidio.

Due anni fa, Antonino Monteleone de Le Iene ha incontrato per la prima volta i parenti del ragazzo, raccogliendo le loro testimonianze che contrastavano fortemente con l'ipotesi di una morte naturale. Iniziando ad approfondire la vicenda, durante i servizi trasmessi emergono novità clamorose riguardanti alcune abitudini del giovane, che avrebbero messo definitivamente in discussione la tesi del decesso causato da un malore. Si è scoperta una seconda vita del ragazzo, di cui nessuno era a conoscenza.