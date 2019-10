Le Iene 2019: speciale Marco Pantani, stasera su Italia 1

Le Iene 2019 tornano stasera su Italia 1 con lo speciale Marco Pantani, in cui Alessandro De Giuseppe affronta tutti i punti oscuri della morte del Pirata, trovato senza vita nella camera del residence Le Rose di Rimini, il 14 febbraio 2004.

"Non cerco il perdono però ho bisogno di chiederle scusa", queste le parole che Fabio Miradossa, lo spacciatore accusato della morte di Marco Pantani, aveva affidato ad Alessandro De Giuseppe. E poco dopo quell'intervista mamma Tonina, che non lo ritiene responsabile, ha accetta di incontrarlo. "Sono vent'anni che lotto, quello che voglio da te è una mano", gli dice subito Tonina non appena i due si appartano tranquilli. E Fabio Miradossa ribadisce quello che già aveva detto ai microfoni de Le Iene: "Io mi sto autoaccusando, ma le sto dicendo che occorre seguire i soldi. I soldi non li ho presi io, mancano dei soldi. Sa cosa mi è stato risposto? Ci stai prendendo per il culo, i soldi li hai presi tu. E allora ho deciso di patteggiare, non la vogliono la verità".

Condotto da Alessandro De Giuseppe, lo speciale "Com'è morto Marco Pantani?" ripercorrerà le tappe di un'inchiesta che ha ancora troppi punti oscuri, su cui l'Antimafia continua a indagare, e darà nuovamente voce alla famiglia del 'pirata' e a quello spacciatore che assicura: tutta la vicenda è stata costruita ad arte da qualcuno che aveva interessi nella morte di Marco Pantani.