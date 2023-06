Le carte dell'assassino, su Netflix in streaming da oggi

Le carte dell'assassino, la docuserie sul serial killer che ha sconvolto Madrid nel 2003, arriva su Netflix in streaming da oggi 9 giugno 2023.

Il catalogo 'true crime' di Netflix non si nutre solo di casi negli Stati Uniti, il 9 giugno arriva in streaming sulla piattaforma la docuserie Baraja: la firma del asesino, in italiano Le carte dell'assassino, che affronta la storia del più noto serial killer spagnolo che ha iniziato a firmare i suoi omicidi con delle carte del seme delle coppe.

La serie di documentari arriva 20 anni dopo che l'uomo noto come 'asesino de la baraja' seminò il panico a Madrid tra gennaio e luglio 2003, fino a quando Alfredo Galán, l'ex militare autore di sei omicidi e tre tentati omicidi, si costituì. L'inchiesta, diretta da Ricardo Pardo Liñares, analizza il fenomeno mediatico senza precedenti che ha circondato il caso, dando origine alla creazione di una storia che ha attirato tutta l'attenzione a danno delle vittime, che finiscono per essere quelle dimenticate.

Ecco come lo spiega alla produttrice esecutiva Marga Luis: "Ci interessava approfondire quante volte la storia che creiamo attorno ai serial killer non ha nulla a che fare con la realtà". Le carte dell'assassino si basa su un accesso senza precedenti a testimonianze e prove e sull'incorporazione della storia inedita delle vittime sopravvissute che rivendicano il loro posto nella storia, condividono la loro visione dell'indagine e forniscono una nuova prospettiva. Più di 60 ore di registrazioni, con più di 20 interviste a figure chiave del caso e due anni di lavoro danno vita a questa docuserie in tre episodi che fornisce prove e testimonianze contrastanti.