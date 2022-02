Lazio, Napoli e Atalanta, dove vedere in TV e in streaming le partite di ritorno della Europa League di oggi

Lazio, Napoli e Atalanta scendono in campo per affrontare le loro avversarie nel ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2021/2022: ecco dove vederle in tv e in streaming.

Lazio, Napoli e Atalanta affrontano le avversarie che il calendario dell'Europa League 2021/2022 ha messo loro contro oggi, 24 febbraio 2022, in queste gare di ritorno dei sedicesimi di finale della competizione europea. Questa sera sapremo quali, delle nostre rappresentanti, approderanno al prossimo turno del torneo europeo.

Ecco i dettagli su orari e dove vedere le partite in TV e in streaming.

Lazio-Porto

Lazio-Porto si gioca oggi alle 18:45 allo stadio Olimpico di Roma. La gara, valevole come turno di ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2021/2022, verrà trasmessa in TV in diretta su Sky: Sky Sport (254 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport 4k (213 del satellitare). La telecronaca sarà di Dario Massara e Nando Orsi.

In streaming si potrà vedere su DAZN e su Sky, grazie a Sky Go. La telecronaca di Lazio-Porto su DAZN sarà di Stefano Borghi e Marco Parolo.

La gara di andata è terminata con il risultato di 2-1 in favore dei portoghesi

Olympiacos-Atalanta

Olympiacos-Atalanta si gioca oggi alle 18:45 allo stadio Karaiskakis de Il Pireo. La gara, valevole come turno di ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2021/2022, verrà trasmessa in TV in diretta su Sky: Sky Sport Arena (204 del satellite), Sky Sport (253 del satellite). La telecronaca sarà di Paolo Ciarravano e Lorenzo Minotti.

In streaming si potrà vedere su DAZN e su Sky, grazie a Sky Go. La telecronaca di Olympiacos-Atalanta sarà di Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi.

La gara di andata è terminata con il risultato di 2-1 in favore dei bergamaschi.

Napoli-Barcellona

Napoli-Barcellona si gioca oggi alle 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La gara, valevole come turno di ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2021/2022, verrà trasmessa in TV in diretta in chiaro su TV8. Sarà inoltre visibile su Sky: Sky Sport Uno (201 satellite; 472 digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 satellite) e Sky Sport (252 satellite). La telecronaca sarà di Riccardo Gentile e Walter Zenga.

In streaming si potrà vedere su DAZN e su Sky, grazie a Sky Go. La telecronaca di Napoli-Barcellona sarà di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

La gara di andata è terminata con il risultato di 1-1.