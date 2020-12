Lazio-Club Brugge di Champions League stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming

Oggi si gioca Lazio-Club Brugge, è l'ultima partita valida per la fase a gironi di Champions League 2020/2021. Sarà possibile vederla in TV e in streaming: ecco come.

Lazio-Club Brugge, che si gioca stasera alle 18:55, è l'ultima partita valida per la fase a gironi della Uefa Champions League 2020/21. Dove vedere in TV e in streaming la gara degli uomini allenati da Simone Inzaghi?

Dove vederla in TV

Il calcio d'inizio allo stadio Olimpico di Roma, è previsto per le ore 18:55. Lazio-Club Brugge sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252). Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472). La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni, con commento di Nando Orsi. Nel corso di Diretta Gol (canale 251). La partita sarà commentata da Dario Massara. Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci.

Le due squadre fanno parte del Gruppo F di Champions League che vede al comando Borussia Dortmund con 10 punti, segue la Lazio con 9 punti e Club Brugge con 7 punti, segue il con 3 punti e lo Zenit San Pietroburgo con 1 punt0 in classifica.

Dove vederla in streaming

Lazio-Club Brugge può essere seguita in streaming sul proprio computer grazie a su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà acquistare singolarmente anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.