Lazio-Borussia Dortmund di Champions League in onda stasera: dove vederla in TV e in streaming

La Lazio torna in Champions League dopo tredici anni affrontando stasera i tedeschi del Borussia Dortmund: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Lazio - Borussia Dortmund va in scena stasera alle 21:00, nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming, grazie a SKY: scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme.

Stasera la Lazio esordisce nella fase a gironi della Champions League, sono passati 13 anni di distanza dall'ultima volta che i biancocelesti hanno giocato nella massima competizione europea. La squadra allenata da Simone Inzaghi affronterà i tedeschi del Borussia Dortmund che l'anno scorso sono finiti al secondo posto della Bundesliga. L'incontro si gioca alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. Con questa partita inizia la fase a girone della Champions, nel girone della squadra capitolina ci sono anche i russi dello Zenit San Pietroburgo e i belgi del Bruges.

Dove vederla in TV

L'incontro Lazio - Borussia Dortmund sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, canale 472 e 482 digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) a partire dalle 21.00. La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni e il commento tecnico sarà affidato a Luca Marchegiani. La partita sarà visibile anche su Diretta Gol (Sky Sport 251, satellite e fibra).

Dove vederla in streaming

Lazio - Borussia Dortmund può essere seguita in streaming sul proprio computer grazie a su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà acquistare anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.

Stasera Anna Billò fa il suo esordio in Champions League Show, il programma di approfondimento pre e post partita della Champions in onda su Sky Sport. La giornalista sostituisce Ilaria D'Amico che dopo ben 18 anni di conduzione ha deciso di abbandonare il timone della trasmissione.