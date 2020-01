Laura Chimenti, chi è la giornalista che sarà a Sanremo 2020?

Ecco chi è Laura Chimenti, la giornalista che sarà al fianco di Amadeus in una delle quattro serate del Festival di Sanremo 2020 che andrà in onda dal 4 all'8 febbraio.

Classe 1976 e originaria di Roma, Laura Chimenti, è uno dei volti più amati dal pubblico del TG 1 che la considera la conduttrice più sexy della testata e quest'anno affiancherà Amadeus in una delle quattro serate a Sanremo 2020: scopriamo cosa c'è da sapere sulla giornalista e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Festival di Sanremo 2020

Laura Chimenti è una delle 11 co conduttrici che affiancherà Amadeus nella nuova edizione del Festival di Sanremo 2020 in onda dal 4 all'8 febbraio. Alla conferenza stampa di presentazione si è presenta con un elegantissimo abito bianco che ha attirato l'attenzione dei fotografi presenti. La kermesse televisiva non sarà la sua prima presenza come ospite in un programma di intrattenimento avendo già partecipato a trasmissioni come La Prova del Cuoco, L'eredità di Fabrizio Frizzi, Rischiatutto di Fabio Fazio, Ballando con le stelle e Storie Italiane.

Vita Privata

Laura Chimenti conduce il TG1

Nata sotto il segno dei Pesci il 25 febbraio 1976, Laura Chimenti è sposata con Claudio Briganti, Presidente dell'MSP Roma (Movimento Sportivo Popolare Italia), e hanno tre figlie: Margherita, Bianca e Gloria. Quando non è impegnata in RAI la vita privata di Laura si divide tra la palestra, i compiti e gli impegni sportivi delle figlie e nelle faccende domestiche. Il rock e la musica che ama, ma le piace ballare anche la musica da discoteca. Da poco ha aperto un account su Instagram, ma non è "molto social", anche su Twitter non è molto attiva, proprio su questa piattaforma ha pubblicato una foto in cui festeggia una vittoria della Lazio, tradendo, probabilmente, la sua fede calcistica per la squadra biancoazzurra.

Carriera

Laura Chimenti sulla cover di una rivista

Da sempre votata alla professione giornalistica Laura ha iniziato a lavorare per l'agenzia Asca, nella testata mediatica Notizia+. Nel 1996 la sua carriera decolla con l'ingresso in RAI dove le viene affidata la rubrica Style che conduce con grande abilità districandosi tra lifestyle, moda, viaggio e trend. Nel 2000 diventa giornalista professionista ed entra nella redazione mattina del TG 1 per poi passare alla redazione economica della stessa testata. Poco dopo conduce il telegiornale delle 13:30 e delle 17:00 cominciando a farsi apprezzare dai telespettatori. Quando nel maggio del 2010 Maria Luisa Busi dà le dimissioni dalla conduzione del TG1 delle 20:00 Laura viene chiamata a sostituirla. Nel 2013 le viene affidata la conduzione del Premio Biagio Agnes e del Premio Strega su Rai1.