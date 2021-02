L'attacco dei giganti: il capitolo 138 ha una data di uscita ufficiale

Il capitolo 138 de L'attacco dei giganti ha una data di uscita ufficiale: il 9 marzo 2021 tutti i fan del manga di Hajime Isayama potranno conoscere, dalle pagine di Bessatsu Shonen Magazine, quale sarà la sorte dei protagonisti.

Non sarà un'uscita come le altre perchè chi segue da ormai quasi 12 anni l'opera (Eren, Mikasa e Armin hanno fatto per la prima volta la loro comparsa nel settembre del 2009) sa bene che il 138 sarà il penultimo capitolo de L'attacco dei Giganti, che si concluderà, come già da tempo pianificato dal suo autore, ad aprile.

Gli ultimi due capitoli, il 138 e il 139, faranno parte del volume 34 del manga, che sarà pubblicato in Giappone nel mese di giugno, mentre in Italia - pubblicato da Panini Comics - dovrebbe arrivare non prima della fine dell'anno.

Nel frattempo è da poche ore disponibile il capitolo 137 di Shingeki no kyojin che, accolto con pareri assai favorevoli dalla fanbase, ha portato già molti a supporre che il successivo sarà quasi certamente incentrato su Eren e sul rapporto sempre più ambiguo con gli amici di sempre, Mikasa e Armin.

Nelle ultime settimane, però, anche la serie anime de L'attacco dei giganti ha regalato forti emozioni ai suoi spettatori, tra la scioccante morte di uno dei personaggi storici dell'opera avvenuta nell'episodio 8, Proiettile assassino, e il viaggio nel passato dell'episodio 9, Volontari, entrambi disponibili su Amazon Prime Video e VVVVID in versione originale con sottotitoli in italiano.