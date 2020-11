L'Assedio di Daria Bignardi torna stasera sul Nove: gli ospiti dell'ultima puntata

Daria Bignardi torna stasera sul Nove (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando), alle 21:25, con L'Assedio per un ultimo mercoledì insieme al suo pubblico, almeno per questa stagione.

Ospiti dell'ultima puntata saranno il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, l'apprezzata trasmissione di Rai3 che, secondo alcune fonti, la Lega starebbe cercando di "imbavagliare", il direttore del Carcere milanese San Vittore Giacinto Siciliano, il conduttore radiofonico Diego Passoni. Torna anche in questa puntata Selvaggia Lucarelli, questa volta al suo compagno, lo chef Lorenzo Biagiarelli. Il resident artist Lucio Corsi e la sua band porteranno la loro musica e il loro mondo di boschi fiabeschi e glam rock nello studio de L'Assedio.

Come sempre, al centro del programma le interviste di Daria Bignardi ai principali protagonisti della scena politica, sociale e culturale e a personaggi emergenti, per raccontare questo tempo nuovo attraverso chiavi di lettura mai scontate e punti di vista sempre liberi. L'Assedio è visibile in live streaming gratuito su DPLAY (sul sito dplay.com - o su App Store o Google Play), il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le puntate.

L'Assedio è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. Un programma di Daria Bignardi e Giovanni Robertini scritto con Federica Campana e con Silvia Righini e Chiara Schiaffino. Collaboratori ai testi Dario Falcini, Stefano Sgambati, Ivan Carozzi. Regia Cristiano D'Alisera, scenografia Francesca Montinaro, fotografiaDaniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie Patrizia Sartori.