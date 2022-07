L’Arte della Gioia: Valeria Golino debutta alla regia con una serie Sky Original

Sky ha appena annunciato l'uscita di una nuova serie originale intitolata L'Arte della Gioia che vedrà il debutto assoluto da regista di una serie TV di Valeria Golino. Le riprese dello show inizieranno nel 2022 e sarà girato prevalentemente in Sicilia.

Ispirata all'omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza, rifiutato per tanto tempo dalle case editrici italiane fino a raggiungere il successo all'estero, L'Arte della Gioia è stata scritta dalla stessa Golino in collaborazione con Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli e Stefano Sardo.

La serie Sky Original, che sarà prodotta da Sky e HT Film, racconta la storia di una ragazzina che vive in Sicilia all'inizio del Novecento e che scopre la propria sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto nella meravigliosa ma tormentata isola italiana.

La sinossi della serie Sky recita: "Spregiudicata, sensuale e coraggiosa, Modesta è una protagonista unica e precorritrice dei tempi. Animata da un insaziabile desiderio di conoscenza, di amore e di libertà, si troverà per questo a scontrarsi con le regole della società della sua epoca e, spesso, obbligata a fare scelte estreme per vivere la propria vita come meglio crede."