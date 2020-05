Larry Kramer è morto, l'autore di The Normal Heart aveva 84 anni

Larry Kramer è morto all'età di 84 anni: il commediografo e attivista ha realizzato opere come The Normal Heart, Women in Love e il musical Lost Horizon.

L'artista ha perso la vita a causa di una polmonite, come rivelato dal marito David Webster.

Negli anni '80 Larry Kramer è diventato un grande attivista e scrittore che ha parlato apertamente dell'emergenza AIDS sostenendo la ricerca, l'accesso alle cure e il riconoscimento della comunità gay che era stata colpita duramente dalla malattia.

L'artista ha fondato Gay Men's Health Crisis e ACT UP , oltre a scrivere il romanzo The Normal Heart arrivato a Broadway e un film nel 2014 con star Mark Ruffalo e Julia Roberts. HBO, nel giugno 2015, aveva inoltre ordinato la realizzazione di un film sequel oltre ad aver trasmesso il documentario Larry Kramer: In Love and Anger.

Kramer aveva frequentato l'università di Yale e, dopo un breve periodo trascorso nell'esercito, ha lavorato per Columbia Pictures e United Artists.

Larry ha lavorato ha firmato nel 1969 Donne in amore, ottenendo una nomination agli Oscar per il suo lavoro, e ha poi ideato Orizzonte perduto, un musical ambientato a Shangri-La rivelatosi un vero flop.

Negli anni '80 gli amici dell'artista hanno iniziato ad ammalarsi con quella che all'epoca era una malattia misteriosa, diventando uno dei primi leader legati alle cure e alla ricerca per l'AIDS, esprimendo il suo punto di vista tra le pagine di The Normal Heart, arrivato in scena a teatro nel 1985.

Nel 2013 aveva sposato il suo partner David Webster nonostante fosse in un letto di ospedale a causa delle complicazioni legate a un trapianto di fegato, venendo poi dimesso nel 2014.