L’anno che verrà, Gianni Morandi e Amadeus insieme su Rai1 a Capodanno

Amadeus ha scelto Gianni Morandi come co-conduttore de L'anno che verrà, la tradizionale trasmissione in onda su Rai1 nella notte di Capodanno**: la notizia è stata data durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani. Il cantante affiancherà Amadeus per tutta la durata del programma che andrà in onda dagli studi RAI di Roma.

Sanremo Giovani inizierà giovedì 17 dicembre in prima serata e oggi Amadeus ha tenuto la conferenza stampa di presentazione dell'evento che porterà sei giovani a esibirsi sul palco dell'Ariston al prossimo festival di Sanremo. Il conduttore de I Soliti Ignoti - Il ritorno ha approfittato dell'incontro con i giornalisti per dare anche delle gustose anticipazioni su L'anno che verrà, il programma televisivo che dal 2003 accompagna gli italiani al nuovo anno.

Amadeus conduce il programma dal 2015, quest'anno lo show avrebbe dovuto svolgersi nella piazza di Terni ma la situazione di emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori a spostare la trasmissione negli studi RAI di Roma.

Amadeus ha rivelato che il 31 dicembre sarà affiancato da Gianni Morandi che sarà con lui fino alle due di notte, ora in cui si chiude di consuetudine il programma che inizia subito dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica.

"Al mio fianco per tutta la notte alla co-conduzione ci sarà Gianni Morandi", sono state le esatte parole di Amadeus che ha anche annunciato che nella serata del 17 dicembre di Sanremo Giovani saranno annunciati i 26 artisti che sono stati scelti per il Festival di Sanremo 2021.