L’anno che verrà 2024: ospiti, cantanti e scaletta dello show di Capodanno con Amadues su Rai 1

Stasera su Rai 1 andrà in onda L'anno che verrà 2024, il consueto show che che accompagna gli spettatori durante il classico cenone del 31 dicembre fino alla mezzanotte che darà il benvenuto al nuovo anno. Amadeus saluterà il 2023 da piazza Pitagora, la piazza principale di Crotone. Come di consueto il programma inizierà intorno alle 21:00, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente Sergio Mattarella.

Il Capodanno di Rai 1 a Crotone, Calabria

Per la prima volta, il Capodanno di Rai 1 sbarca in Calabria e avrà luogo nella storica città di Crotone. Il conduttore e direttore artistico de L'Anno che Verrà sarà ancora una volta Amadeus. Da Piazza Pitagora, simbolo della città, Amadeus saluterà il 2023 accompagnando gli italiani nel nuovo anno.

La scaletta in ordine alfabetico

Insieme ad Amadeus, a guidare i telespettatori verso il 2024, ci saranno numerosi artisti, alcuni li rivedremo a Sanremo 2024: ecco quelli annunciati.

Annalisa

Cristiano Malgioglio

Dargen D'Amico

Il Volo

I Ricchi e Poveri

Maninni

Paola&Chiara

Sangiovanni

The Kolors

Gli artisti saranno accompagnati dalla Big band Orchestra diretta dal maestro Stefano Palatresi.

Ospiti

Al fianco di Amadeus ci saranno numerosi ospiti tra cui Nino Frassica, che lo scorso anno non riuscì a partecipare perchè risultò positivo al Covid, Gli Autogol e Roberta Morise, che da buona calabrese condurrà i telespettatori alla scoperta delle località più suggestive della sua regione, tra le più verdi e blu d'Italia.

Dove vedere L'anno che verrà

L'anno che verrà andrà in onda stasera 31 dicembre su Rai 1 in prima serata alle 21:00 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.