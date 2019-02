Lamb: Noomi Rapace protagonista dell'inquietante drama horror

Noomi Rapace, volto di Uomini che odiano le donne e Prometheus, sarà la protagonista del dramma horror Lamb, diretto da Valdimar Jóhannsson, che è stato appena protagonista dell'European Film Market del Festival di Berlino.

Lamb racconta la storia di una coppia senza figli, Maria (Noomi Rapace) e Ingvar, due allevatori di pecore in Islanda. La sera di Natale, trovano un bambino abbandonato, mezzo umano e mezzo pecora. Non essendo riusciti ad avere un figlio loro, i due decidono di tenerlo e di crescerlo come fosse loro, senza pensare minimamente alle conseguenze della loro decisione. Noomi Rapace ha parlato del film e di cosa l'ha convinta ad accettare la parte piuttosto particolare:

"Una sceneggiatura come questa è davvero rara da trovare, ho sentito subito che avrei dovuto girarla. Non ho mai fatto nulla del genere finora e non vedo l'ora di iniziare le riprese e tornare in Islanda, dove ci sono le mie radici."

Le riprese di Lamb sono previste per metà 2019 per un'uscita nelle sale nel 2020. Tra i prossimi progetti di Noomi c'è The Secrets We Keep: al centro della storia ci sarà Maja, una donna che ricostruisce la sua vita insieme al marito Dobie a New York dopo la seconda Guerra Mondiale. Quando i due incontrano un uomo dagli spaventosi legami con il drammatico passato che li ha segnati, la loro vita inizia ad andare a pezzi, temendo che possa essere uno degli ufficiali che li ha tormentati molti anni prima nel campo di concentramento di Birkenau.