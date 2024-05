L'Albero Azzurro torna da stasera su Rai Yoyo e festeggia le 3.000 puntate!

L'Albero Azzurro, la storica trasmissione per bambini, torna da oggi su Rai Yoyo, per la prima volta in prima serata, e festeggia il traguardo delle 3.000 puntate.

L'Albero Azzurro torna su Rai Yoyo, da stasera, lunedì 6 maggio, in prima serata alle 20:50, e si prepara a festeggiare un traguardo eccezionale come 3.000 puntate. Cosa che lo rende di fatto il programma per bambini più logevo della tv italiana.

Nella sua rinnovata edizione l'Albero Azzurro sarà ovviamente disponibile anche in streaming, in contempora oppure on demand, su RaiPlay.

L'Albero Azzurro vanta 32 edizioni, nel corso di 34 anni dalla prima trasmissione, nel 1990, e 2099 puntate andate in onda fino a ora. E si prepara oggi per il grande ritorno - nell'anno in cui si festeggiano i 70 anni della TV pubblica - con una nuova collocazione in prima serata e 15 storie originali da raccontare ai bambini prima di andare a dormire.

Lo spazio luminoso dell'Albero Azzurro si trasformerà con una nuova luce più intima, così come le avventure dell'imperituro Dodò e dei suou amici. Il momento scelto d'altonde è speciale, al limite della giornata, prima o dopo il sonno, o dopo un momento intenso di attività.

Sempre nel segno del divertimento, Dodò (che ha la voce di Paolo Carenzo ed è animato da Emanuele Buganza) e i suoi amici Zarina e Ruggero incontrano creature buffe e bizzarri personaggi, fanno viaggi speciali e sogni incredibili guidati dalla stella più splendente, scoprendo così che anche i suoni provenienti dalle zone sconosciute o buie, molto spesso, possono essere più amichevoli che paurosi. A condurre il gioco sono sempre Laura Carusino e Andrea Beltramo, che con il loro sguardo attento rappresentano i rassicuranti ruoli di adulti di riferimento.

La nuova edizione de L'Albero Azzurro andrà in onda su Rai Yoyo in prima serata per un totale di 15 appuntamenti, trasmessi dal lunedì al giovedì.